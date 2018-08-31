Германия передала России воевавшего в Сирии на стороне террористов россиянина

Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарской Республики 1987 года рождения, который в 2013 году через третьи страны выехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, а позднее пытался получить статус беженца в Германии, используя поддельные документы.

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности, оказавшемся в распоряжении RT.

По данным ведомства, разыскиваемый, проживая в КБР, оказывал пособническую помощь бандподполью международной террористической организации «Имарат Кавказ»*.

«В октябре 2013 года конспиративно транзитом через третьи страны он выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где принимал активное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций», — отметили в ФСБ.

После этого разыскиваемый пытался легализоваться в Европе и получить статус беженца в ФРГ по поддельным документам, однако на основании ориентировки российской стороны был задержан немецкими партнёрами в 2017 году.

«30 августа 2018 года авиарейсом Берлин — Москва осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию его причастности к совершённым преступлениям», — добавили в ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили, что россиянина, который участвовал в боях в Сирии на стороне боевиков, экстрадировали из Греции в Россию.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.