Генпрокурор Венесуэлы заявил о задержании 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики

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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что правоохранительные органы страны задержали 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики и саботаже финансовых мер властей.

Об этом сообщает AVN.

Отмечается, что данных людей подозревают в спекуляции, бойкоте и дестабилизации экономики.

По словам Сааба, в настоящий момент 10 человек из числа задержанных находятся на свободе, 29 ограничены в перемещениях, а 92 помещены под арест.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что минимальная зарплата в стране с 20 августа, после перехода на деноминированную валюту, будет увеличена в 60 раз.

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