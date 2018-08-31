Генпрокурор Венесуэлы заявил о задержании 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что правоохранительные органы страны задержали 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики и саботаже финансовых мер властей.

Об этом сообщает AVN.

Отмечается, что данных людей подозревают в спекуляции, бойкоте и дестабилизации экономики.

По словам Сааба, в настоящий момент 10 человек из числа задержанных находятся на свободе, 29 ограничены в перемещениях, а 92 помещены под арест.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что минимальная зарплата в стране с 20 августа, после перехода на деноминированную валюту, будет увеличена в 60 раз.