Генпрокурор Венесуэлы заявил о задержании 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики
Об этом сообщает AVN.
Отмечается, что данных людей подозревают в спекуляции, бойкоте и дестабилизации экономики.
По словам Сааба, в настоящий момент 10 человек из числа задержанных находятся на свободе, 29 ограничены в перемещениях, а 92 помещены под арест.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что минимальная зарплата в стране с 20 августа, после перехода на деноминированную валюту, будет увеличена в 60 раз.