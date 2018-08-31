Трамп решил отказаться от повышения зарплат федеральным госслужащим в следующем году

Президент США Дональд Трамп решил не повышать заработную плату федеральных государственных гражданских служащих с 1 января 2019 года.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на письмо с данным указанием, которое было отправлено в конгресс.

Отмечается, что причиной решения стали бюджетные ограничения.

«Нам необходимо продолжать усилия, направленные на достижение устойчивости в налогово-бюджетной сфере в нашей стране, и бюджеты федеральных органов не выдержат подобных трат», — указывается в документе.

По словам президента, повышение зарплаты обошлось бы бюджету примерно в $25 млрд.

Ранее американский сенатор-социалист Берни Сандерс заявил, что торговый гигант Amazon эксплуатирует американских рабочих, выплачивая им мизерные компенсации за тяжёлый труд.