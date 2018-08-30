Суд в Техасе приговорил убившего подростка экс-полицейского к 15 годам тюрьмы

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Суд присяжных в штате Техас приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего сотрудника полиции Роя Оливера, застрелившего в мае 2017 года 15-летнего афроамериканца Джордана Эдвардса, сообщает телеканал WFAA.

Отмечается, что Оливер был также приговорён к штрафу в размере $10 тыс. 

Полицейский объяснил применение оружия тем, что автомобиль, в котором (на пассажирском сиденье) находился Эдвардс, «агрессивно» реагировал на его требования. Позже эта информация была опровергнута.

Вскоре после инцидента Оливер был уволен из правоохранительных органов, где проработал около шести лет.

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