Суд в Техасе приговорил убившего подростка экс-полицейского к 15 годам тюрьмы

Суд присяжных в штате Техас приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего сотрудника полиции Роя Оливера, застрелившего в мае 2017 года 15-летнего афроамериканца Джордана Эдвардса, сообщает телеканал WFAA.

Отмечается, что Оливер был также приговорён к штрафу в размере $10 тыс.

Emotional testimony in second day of Roy Oliver sentencing phase https://t.co/Tgae5ZjPyWpic.twitter.com/wKpa1bwDJP — WFAA (@wfaa) 30 августа 2018 г.

Полицейский объяснил применение оружия тем, что автомобиль, в котором (на пассажирском сиденье) находился Эдвардс, «агрессивно» реагировал на его требования. Позже эта информация была опровергнута.

Вскоре после инцидента Оливер был уволен из правоохранительных органов, где проработал около шести лет.