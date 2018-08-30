Суд в Техасе приговорил убившего подростка экс-полицейского к 15 годам тюрьмы
Отмечается, что Оливер был также приговорён к штрафу в размере $10 тыс.
Emotional testimony in second day of Roy Oliver sentencing phase https://t.co/Tgae5ZjPyWpic.twitter.com/wKpa1bwDJP— WFAA (@wfaa) 30 августа 2018 г.
Полицейский объяснил применение оружия тем, что автомобиль, в котором (на пассажирском сиденье) находился Эдвардс, «агрессивно» реагировал на его требования. Позже эта информация была опровергнута.
Вскоре после инцидента Оливер был уволен из правоохранительных органов, где проработал около шести лет.