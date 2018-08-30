Москва и Сеул создадут прямую линию связи между ВВС двух стран
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское Министерство национальной обороны.
S. Korea, Russia agree to install air force communication line https://t.co/7eUMxVdOyV— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 30 августа 2018 г.
По данным агентства, данная договорённость была достигнута в ходе переговоров южнокорейского замминистра обороны Со Чу Сока и его российского коллеги Александра Фомина в Москве.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили процесс денуклеаризации Корейского полуострова, а также текущее состояние и перспективы развития российско-корейских отношений в военной области.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва вопросы развития двусторонних отношений и перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества.