Москва и Сеул создадут прямую линию связи между ВВС двух стран

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Южная Корея и Россия создадут прямую линию связи между военно-воздушными силами двух государств.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское Министерство национальной обороны.

По данным агентства, данная договорённость была достигнута в ходе переговоров южнокорейского замминистра обороны Со Чу Сока и его российского коллеги Александра Фомина в Москве.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили процесс денуклеаризации Корейского полуострова, а также текущее состояние и перспективы развития российско-корейских отношений в военной области.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва вопросы развития двусторонних отношений и перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества.

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