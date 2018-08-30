Москва и Сеул создадут прямую линию связи между ВВС двух стран

Южная Корея и Россия создадут прямую линию связи между военно-воздушными силами двух государств.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское Министерство национальной обороны.

S. Korea, Russia agree to install air force communication line https://t.co/7eUMxVdOyV — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 30 августа 2018 г.

По данным агентства, данная договорённость была достигнута в ходе переговоров южнокорейского замминистра обороны Со Чу Сока и его российского коллеги Александра Фомина в Москве.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили процесс денуклеаризации Корейского полуострова, а также текущее состояние и перспективы развития российско-корейских отношений в военной области.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва вопросы развития двусторонних отношений и перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества.