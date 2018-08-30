Лидера представительства «Ночных волков» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое министерство экономики.
«Поводом для штрафных санкций стало неисполнение обязательной нормы об информировании министерства о категориях, типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности, которые собраны на данной территории», — отмечается в тексте.
Ранее президент Словакии Андрей Киска заявил, что открытие в стране представительства «Ночных волков» может представлять угрозу государству.