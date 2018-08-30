Лидера представительства «Ночных волков» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи

Главу представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии оштрафовали на €33 тыс. (около 2,6 млн рублей) за недозволенный сбор на арендуемой территории в селении Долна Крупа списанной военной техники.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое министерство экономики.

«Поводом для штрафных санкций стало неисполнение обязательной нормы об информировании министерства о категориях, типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности, которые собраны на данной территории», — отмечается в тексте.

Ранее президент Словакии Андрей Киска заявил, что открытие в стране представительства «Ночных волков» может представлять угрозу государству.