Трамп уверен, что Китай оказывает давление на КНДР из-за торговых разногласий с США

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен, что Пекин оказывает давление на Пхеньян из-за существующих разногласий с Вашингтоном в сфере торговли.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, которое американский лидер процитировал в своём Twitter.

«Президент Трамп твёрдо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших серьёзных торговых разногласий с китайским правительством», — говорится в заявлении.

При этом в тексте уточняется, что Китай оказывает КНДР в том числе финансовую помощь.

«Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они будут разрешены в своё время президентом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином», — заключил американский лидер.

Ранее, по сообщениям СМИ, Трамп заявил, что «абсолютно сыт по горло» внешнеторговой политикой Китая и намерен её изменить.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с НСН торговое противостояние двух стран

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