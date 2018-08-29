Эрдоган: угрозы не заставят Турцию отступить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы и давление не заставят страну отступить.

«Мы являемся наследниками такой истории, что нас невозможно запугать угрозами. Сейчас мы переживаем период, из которого должны выйти ещё более крепкими хозяевами этой земли, которая вместе со всей своей радостью и болью принадлежит нам на протяжении тысячелетия», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что «напавшие» на экономику Турции пытаются поставить страну на колени.

Также он заявлял, что Турция не станет менять свой курс из-за экономического давления извне.