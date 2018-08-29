Эрдоган: угрозы не заставят Турцию отступить

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы и давление не заставят страну отступить.
Эрдоган: угрозы не заставят Турцию отступить
  • Reuters

«Мы являемся наследниками такой истории, что нас невозможно запугать угрозами. Сейчас мы переживаем период, из которого должны выйти ещё более крепкими хозяевами этой земли, которая вместе со всей своей радостью и болью принадлежит нам на протяжении тысячелетия», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что «напавшие» на экономику Турции пытаются поставить страну на колени.

Также он заявлял, что Турция не станет менять свой курс из-за экономического давления извне. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить