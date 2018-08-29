Земан заявил, что введение санкций против России приводит к проигрышу обеих сторон

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Введение антироссийских санкций приводит к проигрышу обеих сторон во внешнеполитических отношениях, считает президент Чехии Милош Земан.
Земан заявил, что введение санкций против России приводит к проигрышу обеих сторон
  • © Vit Simanek
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в ходе выступления перед послами республики.

«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose стратегией, при которой проигрывают обе стороны», — цитирует Земана РИА Новости.

Он отметил, что Евросоюз и Россия многое теряют из-за санкций. Бесполезность такой политики проявилась в отношениях США и Кубы, подчеркнул чешский лидер.

В ноябре 2017 года Земан заявил, что его страна поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

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