Мэй заявила о намерении Британии расширить дипломатическое присутствие в ряде стран Африки
- Reuters
«Она объявила об открытии двух новых посольств в Чаде и Нигере, …которые заменят работающие там представительства Британии. Также Британия значительно увеличит посольство в Мали», — приводит слова Мэй пресс-служба правительства.
Как отмечается, дипломатическое присутствие расширяется, в частности, с целью «создания новых форматов партнёрства для снижения угрозы Великобритании и ЕС».
Мэй сделала своё заявление во время трёхдневной поездки по Африке.