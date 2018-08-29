Мэй заявила о намерении Британии расширить дипломатическое присутствие в ряде стран Африки

Великобритания намерена расширить своё дипломатическое присутствие в странах Западной Африки, открыв новые посольства в Чаде и Нигере. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Она объявила об открытии двух новых посольств в Чаде и Нигере, …которые заменят работающие там представительства Британии. Также Британия значительно увеличит посольство в Мали», — приводит слова Мэй пресс-служба правительства.

Как отмечается, дипломатическое присутствие расширяется, в частности, с целью «создания новых форматов партнёрства для снижения угрозы Великобритании и ЕС».

Мэй сделала своё заявление во время трёхдневной поездки по Африке.