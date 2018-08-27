Эксперт прокомментировал заявление Макрона о необходимости сотрудничества ЕС и России
- Reuters
«Макрон такими заявлениями очень хочет закрепить, особенно после брексита, лидирующее положение Франции в Евросоюзе. Франция ищет новых союзников, которые показали бы всему миру, что ЕС меняется и Париж в этих изменениях находится в главенствующей роли», — сказал Валяев.
Ранее Макрон выступил против того, чтобы безопасность ЕС и дальше зависела от США.
Также завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о планах Макрона сделать французский главным языком в ЕС.