Эксперт прокомментировал заявление Макрона о необходимости сотрудничества ЕС и России

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Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сотрудничества Евросоюза и России.
Эксперт прокомментировал заявление Макрона о необходимости сотрудничества ЕС и России
  • Reuters

«Макрон такими заявлениями очень хочет закрепить, особенно после брексита, лидирующее положение Франции в Евросоюзе. Франция ищет новых союзников, которые показали бы всему миру, что ЕС меняется и Париж в этих изменениях находится в главенствующей роли», — сказал Валяев.

Ранее Макрон выступил против того, чтобы безопасность ЕС и дальше зависела от США.

Также завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о планах Макрона сделать французский главным языком в ЕС.

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