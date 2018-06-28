Жителя Германии подозревают в отравлении 21 сотрудника предприятия металлами

Полиция Германии заподозрила 56-летнего немца в отравлении по меньшей мере 21 человека на одном из предприятий по производству металлических фитингов в городе Шлос-Хольте-Штукенброк.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что расследование ряда смертей было открыто после того, как подозреваемого поймали во время попытки отравить пищу своего коллеги.

Позднее полицейские обнаружили в доме мужчины ртуть, свинец и кадмий.

По данным полиции, с 2000 года в результате отравления мог погибнуть по меньшей мере 21 работник предприятия.

В августе 2017 года сообщалось, что в Германии работавшего медбратом Нильса Хёгеля, который отбывает пожизненное тюремное заключение за убийство шести пациентов, подозревают ещё в 84 подобных убийствах.