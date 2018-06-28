Жителя Германии подозревают в отравлении 21 сотрудника предприятия металлами
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что расследование ряда смертей было открыто после того, как подозреваемого поймали во время попытки отравить пищу своего коллеги.
Позднее полицейские обнаружили в доме мужчины ртуть, свинец и кадмий.
По данным полиции, с 2000 года в результате отравления мог погибнуть по меньшей мере 21 работник предприятия.
В августе 2017 года сообщалось, что в Германии работавшего медбратом Нильса Хёгеля, который отбывает пожизненное тюремное заключение за убийство шести пациентов, подозревают ещё в 84 подобных убийствах.