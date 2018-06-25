В Португалии задержан один из самых разыскиваемых преступников в Европе
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Об этом сообщается на сайте национальной полиции Испании.
Отмечается, что задержанный является гражданином Испании и имеет инициалы J.M.C.E.
В отношении него было выдано 19 ордеров на арест, он разыскивался по линии Европола.
Уточняется, что его задержание стало возможным после получения информации от одного человека, имя которого не раскрывается.
В прошлом году сообщалось, что полицейский патруль на велосипедах задержал в Монреале одного из самых опасных преступников, разыскиваемого в США за распространение наркотиков.