В Португалии задержан один из самых разыскиваемых преступников в Европе

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В Португалии задержан один из самых разыскиваемых преступников в Европе, который подозревается в организации преступной сети и налоговом мошенничестве на сумму €11 млн.
В Португалии задержан один из самых разыскиваемых преступников в Европе
  • © Jorge Sanz
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте национальной полиции Испании.

Отмечается, что задержанный является гражданином Испании и имеет инициалы J.M.C.E. 

В отношении него было выдано 19 ордеров на арест, он разыскивался по линии Европола.

Уточняется, что его задержание стало возможным после получения информации от одного человека, имя которого не раскрывается.

В прошлом году сообщалось, что полицейский патруль на велосипедах задержал в Монреале одного из самых опасных преступников, разыскиваемого в США за распространение наркотиков.

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