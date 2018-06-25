Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

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Украинский президент Пётр Порошенко поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
  • © Turkish Presidency
  • globallookpress.com

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убеждён, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа», — написал глава государства в Twitter.

Порошенко также отметил, что Украина настроена на развитие партнёрства с Турцией и углубление взаимодействия.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы.

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