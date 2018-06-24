Лидер турецкой оппозиционной партии заявил о возможных нарушениях на выборах

Лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил о возможных нарушениях в ходе голосования на досрочных президентских и парламентских выборах, которые проходят в стране.

«Наши наблюдатели всё фиксируют, и, возможно, мы сделаем по этому вопросу особое заявление. Обращаюсь к госслужащим: не забывайте, что вы являетесь госслужащими, а не членами партии, не позволяйте, чтобы на вас давили. На выборы не должна пасть тень подозрений», — цитирует его Haberturk.

Ранее министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что голосование на выборах в стране проходит в спокойной обстановке.

Подробнее — в материале RT.