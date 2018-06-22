СМИ: В результате бури в Польше один человек погиб и несколько получили ранения

Короткая ссылка
В результате бури, которая разразилась в ночь на 22 июня над Польшей, один человек погиб, несколько получили ранения.
СМИ: В результате бури в Польше один человек погиб и несколько получили ранения
  • РИА Новости

Как сообщает TVN24, из-за непогоды спасатели и пожарные приезжали на вызовы более 4400 раз.  Больше всего проблем испытали в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах.

Отмечается, что около 331 тыс. домохозяйств были отключены от электричества из-за бури. В настоящее время идёт восстановление  электроснабжения.

В пятницу, 23 июня, ожидается улучшение погоды.

В августе прошлого года сообщалось, что несколько человек пострадали из-за непогоды во время авиашоу в Польше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить