СМИ: В результате бури в Польше один человек погиб и несколько получили ранения

В результате бури, которая разразилась в ночь на 22 июня над Польшей, один человек погиб, несколько получили ранения.

Как сообщает TVN24, из-за непогоды спасатели и пожарные приезжали на вызовы более 4400 раз. Больше всего проблем испытали в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах.

Отмечается, что около 331 тыс. домохозяйств были отключены от электричества из-за бури. В настоящее время идёт восстановление электроснабжения.

В пятницу, 23 июня, ожидается улучшение погоды.

В августе прошлого года сообщалось, что несколько человек пострадали из-за непогоды во время авиашоу в Польше.