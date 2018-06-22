Российские депутаты посетят Камбоджу в качестве международных наблюдателей на выборах

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Российские депутаты посетят Камбоджу во время парламентских выборов для работы в качестве международных наблюдателей в конце июля, пишет газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексея Чепу.

«От Госдумы поедет около десяти человек, представлены будут все политические фракции. В Камбодже планируем пробыть четыре дня — с 27 по 30 июля. Мы получили официальное приглашение от центральной избирательной комиссии Камбоджи и поэтому будем пользоваться статусом международных наблюдателей», — рассказал он изданию.

Как отметил Чепа, после выборов будет организована пресс-конференция при участии зарубежных журналистов.

Ранее, как сообщал Nation News, глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдал за ходом президентских выборов в Венесуэле, заявил, что избирательный процесс сопровождался беспрецедентными мерами безопасности.

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