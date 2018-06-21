Колокольцев заявил, что без проблем получил визу США для участия в саммите ООН
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«Проблем особых я не вижу и не почувствовал», — приводит РИА Новости ответ Колокольцева на вопрос, возникли ли сложности из-за того, что ранее он был занесён в санкционный список США.
Как отмечается, в штаб-квартиру ООН Колокольцев прибыл на встречу руководителей полицейских ведомств стран — членов ООН (UNCOPS).
Вместе с рядом других российских официальных лиц и бизнесменов Колокольцев оказался в санкционном списке Минфина США в апреле.