Столтенберг заявил об ослаблении трансатлантических связей Европы и США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, трансатлантические связи Европы и Северной Америки в последнее время ослабели. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, необходимо приложить усилия для укрепления военно-политического блока.

Об этом он заявил в ходе выступления в Лондоне.

Столтенберг добавил, что «поддержание трансатлантического партнёрства — в наших стратегических интересах».

«Мы видим различия между Соединёнными Штатами и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, климат и ядерная сделка с Ираном», — отметил генсек.

При этом он сказал, что мир сталкивается с непредсказуемыми вызовами своей безопасности.

«В условиях, когда НАТО сталкивается с такими вызовами, мы должны оставаться едины», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что единство альянса находится под угрозой в связи с разногласиями Соединённых Штатов и Европы.