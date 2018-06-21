Столтенберг заявил об ослаблении трансатлантических связей Европы и США
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- Reuters
По его словам, необходимо приложить усилия для укрепления военно-политического блока.
Об этом он заявил в ходе выступления в Лондоне.
Столтенберг добавил, что «поддержание трансатлантического партнёрства — в наших стратегических интересах».
«Мы видим различия между Соединёнными Штатами и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, климат и ядерная сделка с Ираном», — отметил генсек.
При этом он сказал, что мир сталкивается с непредсказуемыми вызовами своей безопасности.
«В условиях, когда НАТО сталкивается с такими вызовами, мы должны оставаться едины», — заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что единство альянса находится под угрозой в связи с разногласиями Соединённых Штатов и Европы.