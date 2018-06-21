Столтенберг заявил об ослаблении трансатлантических связей Европы и США

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, трансатлантические связи Европы и Северной Америки в последнее время ослабели. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Столтенберг заявил об ослаблении трансатлантических связей Европы и США
  • ©SIMON DAWSON
  • Reuters

По его словам, необходимо приложить усилия для укрепления военно-политического блока.

Об этом он заявил в ходе выступления в Лондоне.

Столтенберг добавил, что «поддержание трансатлантического партнёрства — в наших стратегических интересах».

«Мы видим различия между Соединёнными Штатами и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, климат и ядерная сделка с Ираном», — отметил генсек.

При этом он сказал, что мир сталкивается с непредсказуемыми вызовами своей безопасности.

«В условиях, когда НАТО сталкивается с такими вызовами, мы должны оставаться едины», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что единство альянса находится под угрозой в связи с разногласиями Соединённых Штатов и Европы.

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