Актёр Питер Фонда попросил прощения у семьи Трампа за оскорбление сына президента

Американский актёр Питер Фонда попросил прощения у семьи президента США Дональда Трампа за свои слова о сыне главы государства Бэрроне.

«Я сегодня твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное относительно президента и его семьи в ответ на ужасающие вещи, которые я видел по телевизору. Как и многие американцы, я очень возмущен и растерян по поводу ситуации с детьми, которых отделяют от родителей на границе, но я зашел слишком далеко», — приводит слова Фонды Fox News.

Он добавил, что не должен был этого делать, а также принёс извинения за боль, которую эти слова могли причинить семье президента.

Отмечается, что ранее Фонда предложил «вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами», выражая таким образом протест против политики разделения семей нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп в своём Twitter прокомментировал оскорбления со стороны актёра Роберта Де Ниро.