Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию в мире самым опасным моментом со времён холодной войны

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает текущий момент самым опасным со времён завершения холодной войны.
Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию в мире самым опасным моментом со времён холодной войны
  • Reuters

Об этом он рассказал в интервью El Mundo.

Столтенберг заявил, что во время холодной войны перед НАТО стоял только один большой вызов — Советский Союз.

Несмотря на опасность, была стабильность и определённость, отметил он. 

«Сейчас мир гораздо более непредсказуем, что требует от нас возможности реагировать на угрозы, исходящие с разных направлений одновременно», — пояснил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, ярким примером неопределённости угроз является внезапное появление «Исламского государства»* в 2014 году.  

«В глобальном масштабе это самый опасный момент, по крайней мере, после окончания холодной войны», — подытожил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что единство альянса находится под угрозой из-за разногласий США и Европы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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