МИД Китая выразил сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН
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- globallookpress.com
«Китай выражает сожаление в связи с решением США выйти из СПЧ ООН. Совет учреждён Генеральной Ассамблеей ООН. Это важная платформа по диалогу и сотрудничеству в области продвижения прав человека», — цитирует дипломата РИА Новости.
Как отметил Шуан, Пекин всегда выступал за многосторонние механизмы и продолжит и дальше поддерживать сотрудничество в деле продвижения прав человека.
Он также подчеркнул, что упрёки США в адрес Китая в Совете по правам человека являются абсолютным пренебрежением фактами.
Ранее в постпредстве России при ООН назвали заявление Вашингтона о якобы политизации Совета циничным.
19 июня США объявили о выходе из СПЧ ООН.