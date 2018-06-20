МИД Китая выразил сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН

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Китай сожалеет в связи с решением США выйти из Совета по правам человека ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
МИД Китая выразил сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН
  • © Artur Widak
  • globallookpress.com

«Китай выражает сожаление в связи с решением США выйти из СПЧ ООН. Совет учреждён Генеральной Ассамблеей ООН. Это важная платформа по диалогу и сотрудничеству в области продвижения прав человека», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как отметил Шуан, Пекин всегда выступал за многосторонние механизмы и продолжит и дальше поддерживать сотрудничество в деле продвижения прав человека.

Он также подчеркнул, что упрёки США в адрес Китая в Совете по правам человека являются абсолютным пренебрежением фактами.

Ранее в постпредстве России при ООН назвали заявление Вашингтона о якобы политизации Совета циничным.

19 июня США объявили о выходе из СПЧ ООН.

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