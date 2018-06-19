Трамп заявил, что рост преступности в Германии вызван решением властей принимать мигрантов

Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал миграционную политику правительства Германии.

По его словам, наплыв мигрантов в Германию привёл к росту преступности в стране.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июня 2018 г.

«Преступность в Германии выросла более чем на 10% (официальные лица не хотят сообщать об этих преступлениях) с тех пор, как стали принимать мигрантов. В других странах положение ещё хуже», — написал американский лидер в Twitter.

Ранее Трамп, комментируя миграционный кризис в Германии, назвал ошибкой решение «разрешить миллионам людей насильственно изменить собственную культуру».

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил критические замечания президента США о миграционной политике Германии.