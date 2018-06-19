Трамп заявил, что рост преступности в Германии вызван решением властей принимать мигрантов

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Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал миграционную политику правительства Германии.
Трамп заявил, что рост преступности в Германии вызван решением властей принимать мигрантов
  • © Reuters

По его словам, наплыв мигрантов в Германию привёл к росту преступности в стране.

«Преступность в Германии выросла более чем на 10% (официальные лица не хотят сообщать об этих преступлениях) с тех пор, как стали принимать мигрантов. В других странах положение ещё хуже», — написал американский лидер в Twitter.

Ранее Трамп, комментируя миграционный кризис в Германии, назвал ошибкой решение «разрешить миллионам людей насильственно изменить собственную культуру».

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил критические замечания президента США о миграционной политике Германии.

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