В Японии после землетрясения организована проверка шлакобетонных стен школ по всей стране

Правительство Японии распорядилось провести срочную проверку бетонных конструкций школьных зданий по всей стране из-за гибели двух человек в результате падения стен при землетрясении.

Об этом сообщает Associated Press.

Министр образования Японии Йошимаса Хаяси отдал соответствующее распоряжение всем государственным начальным и средним школам.

Причиной проверок стала гибель 9-летней Рины Мияке и 80-летнего прохожего, на которых обрушились конструкции из шлакобетона через день после мощного землетрясения в Осаке.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 349.