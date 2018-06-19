В Японии после землетрясения организована проверка шлакобетонных стен школ по всей стране

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Правительство Японии распорядилось провести срочную проверку бетонных конструкций школьных зданий по всей стране из-за гибели двух человек в результате падения стен при землетрясении.
В Японии после землетрясения организована проверка шлакобетонных стен школ по всей стране
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Министр образования Японии Йошимаса Хаяси отдал соответствующее распоряжение всем государственным начальным и средним школам.

Причиной проверок стала гибель 9-летней Рины Мияке и 80-летнего прохожего, на которых обрушились конструкции из шлакобетона через день после мощного землетрясения в Осаке.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 349.

  

 

 

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