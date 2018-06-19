ООН зафиксировала рекордное число беженцев в мире

Короткая ссылка
Около 68,5 млн человек по всему миру стали беженцами в 2017 году из-за военных конфликтов, актов насилия и преследования. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН.
ООН зафиксировала рекордное число беженцев в мире
  • Reuters

Как отмечается, глобальные показатели числа беженцев пятый год подряд растут до рекордного уровня.

«В мире насчитывалось почти столько насильственно перемещённых лиц, сколько составляет население Таиланда. Беженцем является каждый 110-й человек в мире», — говорится в документе.

Так, каждые две секунды в мире как минимум один человек вынужден покинуть свой дом, подсчитали в ООН.

По данным организации, в основном беженцы приезжали из Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. При этом больше всего их приняли Турция, Пакистан и Уганда.

Ранее в ООН заявили, что в 2016 году Россия заняла пятое место в Европе по числу принятых беженцев. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить