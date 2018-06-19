ООН зафиксировала рекордное число беженцев в мире

Около 68,5 млн человек по всему миру стали беженцами в 2017 году из-за военных конфликтов, актов насилия и преследования. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН.

Как отмечается, глобальные показатели числа беженцев пятый год подряд растут до рекордного уровня.

«В мире насчитывалось почти столько насильственно перемещённых лиц, сколько составляет население Таиланда. Беженцем является каждый 110-й человек в мире», — говорится в документе.

Так, каждые две секунды в мире как минимум один человек вынужден покинуть свой дом, подсчитали в ООН.

По данным организации, в основном беженцы приезжали из Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. При этом больше всего их приняли Турция, Пакистан и Уганда.

Ранее в ООН заявили, что в 2016 году Россия заняла пятое место в Европе по числу принятых беженцев.