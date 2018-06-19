ООН зафиксировала рекордное число беженцев в мире
- Reuters
Как отмечается, глобальные показатели числа беженцев пятый год подряд растут до рекордного уровня.
«В мире насчитывалось почти столько насильственно перемещённых лиц, сколько составляет население Таиланда. Беженцем является каждый 110-й человек в мире», — говорится в документе.
Так, каждые две секунды в мире как минимум один человек вынужден покинуть свой дом, подсчитали в ООН.
По данным организации, в основном беженцы приезжали из Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. При этом больше всего их приняли Турция, Пакистан и Уганда.
Ранее в ООН заявили, что в 2016 году Россия заняла пятое место в Европе по числу принятых беженцев.