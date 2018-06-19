В Пентагоне прокомментировали сообщения о приостановке совместных учений США и Южной Кореи
«В соответствии с обещанием президента (США Дональда. — RT) Трампа и совместно с нашим союзником Южной Кореей военные Соединённых Штатов приостановили всё планирование оборонительных учений в августе», — объяснила она.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что совместные военные учения США и Южной Кореи не будут проводиться до тех пор, пока КНДР участвует в переговорном процессе по денуклеаризации.