В Пентагоне прокомментировали сообщения о приостановке совместных учений США и Южной Кореи

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Представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт в беседе с РИА Новости заявила, что США приостановили процесс подготовки к военным учениям с Южной Кореей в августе.

«В соответствии с обещанием президента (США Дональда. — RT) Трампа и совместно с нашим союзником Южной Кореей военные Соединённых Штатов приостановили всё планирование оборонительных учений в августе», — объяснила она.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что совместные военные учения США и Южной Кореи не будут проводиться до тех пор, пока КНДР участвует в переговорном процессе по денуклеаризации.

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