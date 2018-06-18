В Париже прервано движение поездов из-за рождения ребёнка у одной из пассажирок
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- globallookpress.com
«В связи с неожиданным рождением ребёнка в поезде на станции «Обер» прервано движение между станциями «Этуаль» и «Насьон», — говорится в сообщении.
Как отмечается, мать и новорождённого эвакуировали из поезда и доставили в ближайшую клинику. Женщина и ребёнок чувствуют себя хорошо.
Также уточняется, что новорождённый сможет до 25 лет бесплатно пользоваться парижским общественным транспортом.