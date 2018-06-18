В Париже прервано движение поездов из-за рождения ребёнка у одной из пассажирок

Движение скоростных поездов в Париже было приостановлено из-за рождения ребёнка у пассажирки одного из поездов. Об этом сообщается в Twitter линии А транспортной сети.

«В связи с неожиданным рождением ребёнка в поезде на станции «Обер» прервано движение между станциями «Этуаль» и «Насьон», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мать и новорождённого эвакуировали из поезда и доставили в ближайшую клинику. Женщина и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Также уточняется, что новорождённый сможет до 25 лет бесплатно пользоваться парижским общественным транспортом.