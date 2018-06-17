Ультраправая партия Греции опровергла сообщения о подготовке захвата парламента

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Греческая партия «Золотая заря» выступила с опровержением заявления спикера парламента Греции Никоса Вуциса о планах захватить законодательный орган.
Ультраправая партия Греции опровергла сообщения о подготовке захвата парламента
  • ©Giorgos Georgiou
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте партии.

«Всё, что говорит Вуцис, — это ложь и клевета, и он будет призван дать ответ перед правосудием, которое должно быть выше любой политической власти. Не было организованного плана нападения и не было «штурмовых батальонов» «Золотой зари». Были простые демонстранты, в том числе семьи с детьми, державшие греческие флаги», — говорится в заявлении партии.

«Золотая заря» также отрицает существование её боевого крыла — так называемых штурмовых батальонов.

В субботу, 16 июня, возле парламента собрались несколько десятков человек и, требуя пропустить их внутрь здания, устроили потасовку с полицией.

Ранее парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса. Во время обсуждения этого вопроса один из представителей «Золотой зари», выступая против переименования Македонии, призвал греческую армию совершить переворот и арестовать руководство страны.  

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