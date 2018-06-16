Адвокат Трампа заявил, что президент не помилует виновных в деле о «российском вмешательстве»

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Американский президент Дональд Трамп не намерен помиловать людей, причастных к «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года. Об этом заявил адвокат главы государства Рудольф Джулиани в эфире CNN.

«Он не намерен помиловать никого относительно этого расследования», — сказал юрист.

Джулиани добавил, что при этом Трамп готов будет сделать исключение в случае обнаружения судебной ошибки.

Ранее Трамп сообщил, что расследование его предполагаемых связей с якобы имевшим место российским вмешательством в выборы отвлекает его от выполнения им обязанностей президента страны. Сам глава США назвал это разбирательство «охотой на ведьм».

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