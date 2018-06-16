В посольстве России получили «отписку» от МВД Британии по поводу допросов россиян

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Министерство внутренних дел Великобритании ответило «отпиской» на призыв российского посольства исключить чрезмерный контроль в отношении россиян, которые прибывают в страну, со стороны британских пограничников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Мы получили формальный ответ из МВД Великобритании, в ведении которого находится погранслужба. Письмо на бланке Home Office (МВД Великобритании. — RT), адресованное в посольство, состоит из трёх предложений, не содержит подписи, и, по сути, является отпиской, так как ответ сводится к «рутинным проверкам», — заявили в посольстве.

Там добавили, что «это свидетельствует об отсутствии ответственности и игнорировании серьёзной озабоченности российской стороны и российских граждан», которые путешествуют в Великобританию.

Ранее посольство России в Великобритании предупредило российских граждан о случаях немотивированных задержаний несовершеннолетних россиян, прибывающих в страну без сопровождения взрослых.

Также в МИД России выразили озабоченность в связи с проявлениями предвзятого отношения к прибывающим в Великобританию россиянам, в том числе несовершеннолетним.

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