Захарова назвала доклад ОЗХО по инциденту в сирийской Хаме подтасовкой фактов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованный миссией ОЗХО доклад по инциденту в сирийской Хаме.

«По результатам уже ставшего, к сожалению, традиционным дистанционного изучения данных, полученных некой неправительственной организацией, открытых источников... ограниченных медицинских заключений, а также опроса неких очевидцев, миссия пришла к выводу... о весьма вероятном применении в Лтамене зарина и хлора», — сказала Захарова.

По её словам, данная формулировка не может не вызывать улыбки.

«Это «весьма вероятно» стало какой-то неприличной формулировкой, которой прикрывают всё, что сейчас происходит в международных отношениях», — отметила Захарова.

Она добавила, что «вызывает вопросы и то, почему доклад выпущен более чем через год после того, как были зафиксированы химатаки». Также ставится под сомнение «ценность анализа проб по прошествии такого длительного периода времени».

«Мне кажется, что всё, что происходит, — это как раз и есть подтасовка фактов, отдельной информации, недостоверной информации, это такая компиляция фактов и фейков», — сказала она.

13 июня стало известно, что миссия по поиску фактов Организации по запрещению химического оружия подтвердила применение зарина и хлора в сирийской провинции Хама в марте 2017 года.

Ранее ФАН сообщало, что правительство сформировало делегацию России для четвёртой специальной сессии конференции государств — участников Организации по запрещению химического оружия в Гааге.