Песков прокомментировал возможность восстановления G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления работы саммита мировых лидеров в формате G8.

Песков отметил, что ранее российский лидер Владимир Путин однозначно высказался относительно восстановления G8.

«Он сказал, что Россия не была инициатором прекращения такого формата, как «восьмёрка», но президент Путин всегда будет рад видеть лидеров этой «семёрки» у себя в гостях и продолжить с ними диалог», — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что для России приоритетным является формат «Большой двадцатки».

«Но в целом гораздо более релевантным считается формат «двадцатки», где вместе за одним столом встречаются лидеры тех стран, которые являются крупнейшими экономиками мира», — добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возврат России в G8 станет позитивным событием для всего мира.