Лавров рассказал о росте числа стран, выступающих за нормализацию отношений с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в мире растёт число стран, которые выступают за нормализацию отношений с российской стороной.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга. И, в общем-то, в этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу», — сказал он.

При этом он отметил, что в данном вопросе важны не желание и слова, а практические шаги, направленные на выстраивание нормальных отношений.

«Главное, конечно, чтобы высказывание и понимание ненормальности нынешней ситуации трансформировались в конкретные практические действия», — заключил министр.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил Лаврову, что Вашингтон стремится к нормализации отношений с Москвой, но произойти это может лишь при определённых условиях.