Лавров рассказал о росте числа стран, выступающих за нормализацию отношений с Россией
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга. И, в общем-то, в этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу», — сказал он.
При этом он отметил, что в данном вопросе важны не желание и слова, а практические шаги, направленные на выстраивание нормальных отношений.
«Главное, конечно, чтобы высказывание и понимание ненормальности нынешней ситуации трансформировались в конкретные практические действия», — заключил министр.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил Лаврову, что Вашингтон стремится к нормализации отношений с Москвой, но произойти это может лишь при определённых условиях.