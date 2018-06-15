В столице Индии приостановили все строительные работы из-за загрязнения воздуха

Власти Нью-Дели решили остановить все строительные работы в городе на три дня в связи с «серьёзным» уровнем загрязнения воздуха.

Об этом сообщает The Indian Express.

Уточняется, что городским службам также было поручено улучшить качество уборки дорог и разбрызгивать воду в центральных районах.

Ухудшение экологической ситуации в городе, а также в расположенных по близости штатах Харьяна, Пенджаб и Раджастхан связано с обрушившимися на регион песчаными бурями. Отмечается, что ветер принёс много песка и пыли из пустыни Тар.

Отмечается, что загрязнению воздуха также способствует отсутствие дождей. По данным издания, дефицит осадков в столице составляет 57% от месячной нормы для этого времени года.

В ноябре 2017 года в столице Индии была объявлена ​​чрезвычайная ситуация из-за смога. Тогда загрязнение воздуха в 70 раз превысило безопасный уровень, рекомендованный ВОЗ.