В столице Индии приостановили все строительные работы из-за загрязнения воздуха
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Об этом сообщает The Indian Express.
Уточняется, что городским службам также было поручено улучшить качество уборки дорог и разбрызгивать воду в центральных районах.
Ухудшение экологической ситуации в городе, а также в расположенных по близости штатах Харьяна, Пенджаб и Раджастхан связано с обрушившимися на регион песчаными бурями. Отмечается, что ветер принёс много песка и пыли из пустыни Тар.
Отмечается, что загрязнению воздуха также способствует отсутствие дождей. По данным издания, дефицит осадков в столице составляет 57% от месячной нормы для этого времени года.
В ноябре 2017 года в столице Индии была объявлена чрезвычайная ситуация из-за смога. Тогда загрязнение воздуха в 70 раз превысило безопасный уровень, рекомендованный ВОЗ.