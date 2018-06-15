Глава МИД Греции заявил о стремлении улучшить отношения России и ЕС

Греция работает на улучшением отношений между Россией и Европейским союзом, а также над уменьшением санкционного давления, заявил в интервью газете «Известия» глава греческого МИД Никос Кодзиас.

«Греция работает над улучшением взаимопонимания между ЕС и Россией, а также над исчерпанием причин, которые привели к санкциям. Я часто говорю, что Евросоюз ввёл санкции против такого количества стран, что в конечном итоге группа государств, против которых действуют эти ограничения, превратится в наиболее мощные экономики мира», — сказал дипломат.

Кроме того, он отметил, что за 2017 год Грецию посетили более 900 тыс. россиян.

«Одни из лучших туристов — из России. Они образованны, очень любят Грецию и знают её историю», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Греции рассказал о причинах кризиса Европейского союза.