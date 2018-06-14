В Токио не увидели предпосылок для изменений по вопросу размещения военных США в Японии

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что изменений по вопросу нахождения в Японии американских военных не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Америка будет соблюдать союзнические обещания по защите Японии. Изменений в союзнических отношениях США и Японии и изменений по находящимся в Японии американским военным не будет», — отметил он.

По его словам, были обсуждены вопросы совместных учений США и Южной Кореи, а также союзнических отношений Вашингтона и Токио.

Министр заявил, что основанная на этом политика сдерживания в Северо-Восточной Азии является «крайне важной».

Он рассказал, что Южная Корея и США будут обсуждать детали по вопросу совместных учений.

Таро Коно добавил, что прекращение совместных учений зависит от принятия Пхеньяном конкретных шагов для денуклеаризации.

Ранее стало известно, что США намерены объявить об отмене запланированных на август учений с Южной Кореей.