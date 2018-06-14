Трамп заявил, что не обсуждает с КНДР вывод войск США из Южной Кореи
«Мне бы хотелось вывести войска, как только мы сможем это сделать, потому что для нас это стоит больших денег», — сказал он.
По его словам, он «хотел бы вернуть американских военных домой».
«Я бы хотел этого, но сейчас это не на столе (переговоров. — RT). Это произойдёт в подходящее время», — сказал он.
Отмечается, что в настоящее время в Южной Корее находятся 28,5 тысячи американских военнослужащих.
Ранее Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет.