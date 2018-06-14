Трамп заявил, что не обсуждает с КНДР вывод войск США из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров с КНДР вывод американских войск из Южной Кореи не обсуждается. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мне бы хотелось вывести войска, как только мы сможем это сделать, потому что для нас это стоит больших денег», — сказал он.

По его словам, он «хотел бы вернуть американских военных домой».

«Я бы хотел этого, но сейчас это не на столе (переговоров. — RT). Это произойдёт в подходящее время», — сказал он.

Отмечается, что в настоящее время в Южной Корее находятся 28,5 тысячи американских военнослужащих.

Ранее Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет.