Глава МИД Греции заявил, что в Европе сформировался неправильный образ России

Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас во время лекции в МГИМО заявил, что в Европе сформировался неправильный образ России — образ врага.

«Я думаю, что в Европе сформировался неправильный образ России. Якобы это враг, который представляет собой угрозу, может нападать», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что Греция, как и Кипр, в своё время не стали присоединяться к другим странам, когда те решились на массовую высылку российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери.

«Россия и Евросоюз должны договориться, потому что нам нужна общая система безопасности с Россией, а не против России», — добавил министр.

Ранее стало известно, что Кодзиас нанесёт 12—14 июня визит в Россию и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.