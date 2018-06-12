Лавров назвал позитивным факт встречи Трампа и Ким Чен Ына

Глава МИД России Сергей Лавров считает позитивным факт встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают. Документов мы не видели. По-моему, они пока не опубликованы, но сам факт встречи, конечно, позитивен», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов содействовать в переговорах, направленных на укрепление доверия на Корейском полуострове.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.