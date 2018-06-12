Лавров назвал позитивным факт встречи Трампа и Ким Чен Ына
- Reuters
«Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают. Документов мы не видели. По-моему, они пока не опубликованы, но сам факт встречи, конечно, позитивен», — цитирует РИА Новости Лаврова.
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