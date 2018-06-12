Полиция Тайваня задержала 180 телефонных и интернет-мошенников
Об этом сообщает Focus Taiwan со ссылкой на местную полицию.
Полиция с 4 по 8 июня в рамках масштабной спецоперации задержала 180 подозреваемых в мошенничестве по 89 различным делам. Изъято 34 мобильных телефона и $67 тыс. наличными.
Нанесённый в результате мошеннических действий ущерб оценивается примерно в $5 млн.
Все дела переданы в прокуратуру Тайваня для дальнейшего расследования.
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