Полиция Тайваня задержала 180 телефонных и интернет-мошенников

На Тайване полиция города Тайбэй задержала в рамках одной спецоперации целую сеть телефонных и интернет-мошенников, от действий которых пострадали более 420 человек.

Об этом сообщает Focus Taiwan со ссылкой на местную полицию.

Полиция с 4 по 8 июня в рамках масштабной спецоперации задержала 180 подозреваемых в мошенничестве по 89 различным делам. Изъято 34 мобильных телефона и $67 тыс. наличными.

Нанесённый в результате мошеннических действий ущерб оценивается примерно в $5 млн.

Все дела переданы в прокуратуру Тайваня для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось о гибели семи человек в пожаре на Тайване в городе Таоюань.