Американский сенатор внёс в военный бюджет США поправку о запрете принимать Россию в G7
Об этом сообщается на сайте комитета по внешним связям сената США.
В случае принятия военного бюджета Конгрессом, у президента США Дональда Трампа будет выбор, принимать документ вместе с поправкой о запрете на возвращение России в «большую семёрку» или наложить вето на законопроект.
По заявлению Менендеса, Трамп не реагирует на «злонамеренное» поведение российских властей.
«Ни один мировой лидер, помимо Владимира Путина, не должен серьёзно думать о том, что Россия достойна того, чтобы её наградили членством в G7», — говорится в заявлении Менендеса на сайте ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на переговорах стран G7.