Американский сенатор внёс в военный бюджет США поправку о запрете принимать Россию в G7

Сенатор от Демократической партии Роберт Менендес внёс в военный бюджет США поправку, запрещающую принимать Россию обратно в G7.

Об этом сообщается на сайте комитета по внешним связям сената США.

В случае принятия военного бюджета Конгрессом, у президента США Дональда Трампа будет выбор, принимать документ вместе с поправкой о запрете на возвращение России в «большую семёрку» или наложить вето на законопроект.

По заявлению Менендеса, Трамп не реагирует на «злонамеренное» поведение российских властей.

«Ни один мировой лидер, помимо Владимира Путина, не должен серьёзно думать о том, что Россия достойна того, чтобы её наградили членством в G7», — говорится в заявлении Менендеса на сайте ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на переговорах стран G7.