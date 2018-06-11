СМИ: В Болгарии разбился военный вертолёт

Военный вертолёт потерпел крушение в Болгарии, недалеко от аэропорта города Пловдив, сообщает агентство BGNES.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли, ещё двое получили ранения.

#Bulgaria Военен хеликоптер се разби край летището в Пловдив. По предварителна информация от спешните служби има 2 загинали и 2 ранени - https://t.co/hQljx1587mpic.twitter.com/AH6PfMsq4E — News Agency BGNES (@BGNES) 11 июня 2018 г.

О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее СМИ передавали, что вертолёт потерпел крушение в труднодоступной местности муниципалитета Братунац Республики Сербской.

В декабре 2017 года портал Nation News сообщал, что число жертв падения пассажирского самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе составило три человека.