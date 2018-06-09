Эксперт оценил подаренную Путиным китайскому лидеру русскую баню

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев в беседе с НСН оценил русскую баню, подаренную президентом России Владимиром Путиным лидеру КНР Си Цзиньпину.

«Понятия «банная культура» в Китае вообще никогда не существовало. Таких мест, где можно сильно разогреться и стать чище, там просто не было», — рассказал эксперт.

По его словам, при хорошей рекламе русскую баню в КНР можно не только сделать популярной, но и коммерциализировать.

«Как экзотика это может быть интересно. И если это правильно позиционировать, может быть, это могло бы иметь какой-то коммерческий эффект», — заявил он.

Ранее Си Цзиньпин назвал уникальным домом подаренную Путиным русскую баню.