Эксперт оценил подаренную Путиным китайскому лидеру русскую баню
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«Понятия «банная культура» в Китае вообще никогда не существовало. Таких мест, где можно сильно разогреться и стать чище, там просто не было», — рассказал эксперт.
По его словам, при хорошей рекламе русскую баню в КНР можно не только сделать популярной, но и коммерциализировать.
«Как экзотика это может быть интересно. И если это правильно позиционировать, может быть, это могло бы иметь какой-то коммерческий эффект», — заявил он.
Ранее Си Цзиньпин назвал уникальным домом подаренную Путиным русскую баню.