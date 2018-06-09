В МИД России прокомментировали сообщения о создании G7 механизма быстрого реагирования

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что страны G7 намерены выработать механизм быстрого реагирования на действия России.

«Я бы предпочёл вначале дождаться появления или непоявления итогового коммюнике саммита «семёрки» в Торонто. Если там на эту тему что-то будет сказано, мы это дело прочитаем», — сказал Рябков РИА Новости.

По его словам, вся эта ситуация анекдотична.

«Анекдотична постановка вопроса о том, что эта группа собирается — если она собирается это делать действительно — разрабатывать некие формы быстрого реагирования на действия, которые по сути своей представляют ответ на недружественные и порой откровенно враждебные шаги входящих в эту группу стран в отношении России», — сказал он.

Ранее ТАСС сообщил, что лидеры G7 договорились о создании нового механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств, который предусматривает более широкий обмен разведывательными данными между его участниками.

8 июня сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите G7 в Канаде выступит с предложением о создании международной «группы быстрого реагирования» для борьбы с российскими кибератаками и убийствами.

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