Мэй и Трюдо в ходе саммита G7 обсудили ситуации на Украине и в Северной Корее
«Премьер-министры обсудили приоритетные вопросы «большой семёрки», включая экономический рост и создание рабочих мест, а также вопросы глобального мира и безопасности, в том числе в контексте ситуации с Северной Кореей и Украиной», — сообщается на сайте саммита.
Трюдо заявил о важности совместных действий «большой семёрки» по защите мирового океана от загрязнения.
Также они обсудили «преимущества открытой, основанной на правилах торговли, признав проблемы протекционизма и барьеров в торговле».
Ранее Мэй и Трюдо заявили о важности механизма реагирования G7 на враждебные действия.