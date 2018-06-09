Мэй и Трюдо в ходе саммита G7 обсудили ситуации на Украине и в Северной Корее

Премьер-министры Великобритании и Канады Тереза Мэй и Джастин Трюдо во время встречи «на полях» саммита G7 обсудили ситуации на Украине и в Северной Корее.

«Премьер-министры обсудили приоритетные вопросы «большой семёрки», включая экономический рост и создание рабочих мест, а также вопросы глобального мира и безопасности, в том числе в контексте ситуации с Северной Кореей и Украиной», — сообщается на сайте саммита.

Трюдо заявил о важности совместных действий «большой семёрки» по защите мирового океана от загрязнения.

Также они обсудили «преимущества открытой, основанной на правилах торговли, признав проблемы протекционизма и барьеров в торговле».

Ранее Мэй и Трюдо заявили о важности механизма реагирования G7 на враждебные действия.