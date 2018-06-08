В Совфеде прокомментировали заявление о готовности Италии обсуждать статус Крыма

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал готовность Италии обсуждать статус полуострова.

«Безусловно, это заявление можно лишь приветствовать, это позитивный момент. Чем больше европейских стран будет говорить о фактическом статусе Крыма как субъекта Российской Федерации, тем лучше», — заявил он.

Цеков отметил, что Европе всегда нужен консенсус, поэтому он сомневается, что в ближайшие годы действующий статус Крыма будет признан.

Кроме того, сенатор в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не признаёт присоединение Крыма к России.

«От представителей Турции неоднократно поступали заявления, что они не признают факт присоединения Крыма к России. Поэтому такие слова от главы МИД Турции абсолютно неудивительны», — сказал Цеков.

По его словам, к таким высказываниям можно относиться спокойно.

Ранее вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что правительство страны намерено обсуждать все темы, в том числе статус Крыма.