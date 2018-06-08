Глава Ингушетии рассказал об операции батальона ВДВ в Приштине в 1999 году

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью RT рассказал об операции батальона ВДВ ВС России, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, в городе Приштина в 1999 году.

«Огромное количество людей работали над этим проектом, выражаясь гражданским языком, а так — над этой операцией. Она была в некоторых вещах засекречена, но была и определённая доля утечки информации, которая вводила в заблуждение вероятного противника, так будем говорить. Но самое главное — были поставлены задачи, определена цель. Мы не знали, что дальше должно быть. Мы знали задачу дня, а что дальше — мы не знали… Мы осознавали, насколько важны для нас это мероприятие и эта операция и насколько это важно для местного населения», — сказал Евкуров.

В мае 1999 года Юнусбек Евкуров, который в тот момент находился в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил от высшего военного командования специальное задание.

В составе группы из 18 военнослужащих они должны были проникнуть на территорию Косова и Метохии и взять под контроль аэропорт Слатина. Операция прошла успешно.

В 2000 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косова, Евкурову было присвоено звание Героя России.