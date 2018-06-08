В Германии намерены начать продавать тесты на ВИЧ для самостоятельного использования

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Минздрав ФРГ намерен с осени законодательно разрешить продажу тестов на ВИЧ, которые граждане смогут проводить самостоятельно. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Германии намерены начать продавать тесты на ВИЧ для самостоятельного использования
  • © Britta Pedersen
  • globallookpress.com

Как заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, тест для самостоятельного использования является новой вехой в борьбе с заболеванием, так как тестирование сможет охватить тех, кто иначе не стал бы его проходить.

Отмечается, что в Австрии такие тесты уже можно купить в аптеках.

Ранее сообщалось, что российские учёные планируют создать вакцину от ВИЧ-инфекции в течение пяти лет.

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