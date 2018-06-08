В Германии намерены начать продавать тесты на ВИЧ для самостоятельного использования
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- globallookpress.com
Как заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, тест для самостоятельного использования является новой вехой в борьбе с заболеванием, так как тестирование сможет охватить тех, кто иначе не стал бы его проходить.
Отмечается, что в Австрии такие тесты уже можно купить в аптеках.
Ранее сообщалось, что российские учёные планируют создать вакцину от ВИЧ-инфекции в течение пяти лет.
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