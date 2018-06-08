В Германии намерены начать продавать тесты на ВИЧ для самостоятельного использования

Минздрав ФРГ намерен с осени законодательно разрешить продажу тестов на ВИЧ, которые граждане смогут проводить самостоятельно. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, тест для самостоятельного использования является новой вехой в борьбе с заболеванием, так как тестирование сможет охватить тех, кто иначе не стал бы его проходить.

Отмечается, что в Австрии такие тесты уже можно купить в аптеках.

Ранее сообщалось, что российские учёные планируют создать вакцину от ВИЧ-инфекции в течение пяти лет.