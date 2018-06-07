Трамп назвал послание Ким Чен Ына очень тёплым

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына было очень тёплым.

«Это было очень хорошее, тёплое письмо. Я очень ценю это», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в письме Трампу выразил готовность к встрече с ним.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдёт в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня.