Трамп назвал послание Ким Чен Ына очень тёплым

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына было очень тёплым.
Трамп назвал послание Ким Чен Ына очень тёплым
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«Это было очень хорошее, тёплое письмо. Я очень ценю это», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в письме Трампу выразил готовность к встрече с ним.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдёт в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня.

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