Путин: Россия пока не планирует вывод своих военных из Сирии
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«Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, близком очень от нас. Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений», — сказал он на прямой линии.
При этом он подчеркнул, что при необходимости они могут быть оперативно выведены из пунктов базирования.
Глава государства также отметил бесценный опыт, полученный российскими военнослужащими в САР.
«Это уникальный опыт и инструмент совершенствования наших вооружённых сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением ВС в боевых условиях», — заявил Путин.
RT ведёт прямую трансляцию.