Путин: Россия пока не планирует вывод своих военных из Сирии

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие пока останутся в Сирии.
Путин: Россия пока не планирует вывод своих военных из Сирии
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«Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, близком очень от нас. Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений», — сказал он на прямой линии.

При этом он подчеркнул, что при необходимости они могут быть оперативно выведены из пунктов базирования.

Глава государства также отметил бесценный опыт, полученный российскими военнослужащими в САР.

«Это уникальный опыт и инструмент совершенствования наших вооружённых сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением ВС в боевых условиях», — заявил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

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