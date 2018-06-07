Путин: Россия пока не планирует вывод своих военных из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие пока останутся в Сирии.

«Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, близком очень от нас. Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений», — сказал он на прямой линии.

При этом он подчеркнул, что при необходимости они могут быть оперативно выведены из пунктов базирования.

Глава государства также отметил бесценный опыт, полученный российскими военнослужащими в САР.

«Это уникальный опыт и инструмент совершенствования наших вооружённых сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением ВС в боевых условиях», — заявил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.